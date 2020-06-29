Сегодня, 26 июня, на Приволжской железной дороге было организовано онлайн-совещание, на котором обсуждались вопросы развития межрегионального и внутреннего туризма.

В ходе мероприятия руководители пригородных компаний АО «Волгоградтранспригород» и АО «Саратовская ППК» рассказали ведущим туроператорам и представителям комитетов по туризму Волгоградской и Саратовской областей о наиболее перспективных маршрутах.

Участники совещания обсудили возможность возобновления туров выходного дня между городами на Волге, а также организации гастрономических, этнографических, историко-культурных и экологических туров на полигоне ПривЖД.

К востребованным турам по маршрутам Саратов-Волгоград, Волгоград-Астрахань и Волгоград-Саратов в этом году могут добавиться поездки в направлении Хвалынска, села Золотое, Пензы и озера Эльтон. Организация всех туров будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.