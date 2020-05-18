В Саратовской области возобновилось следование пригородных поездов до Ершова. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает пресс-служба Балаковской администрации.

Так, по четным числам месяца состав № 6328/6327 «Балаково-Ершов» будет отправляться со станции Балаково в 6:09 и прибывать на конечную в 9:07.

В обратном направлении поезд № 6330/6329 «Ершов–Балаково» также будет возить пассажиров на четным числам с отправлением в 15:16 и прибывать в Балаково в 18:16.

Подробнее о расписании поездов можно узнать в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам», по телефону 8-800-775-00-00, а также в кассаж РЖД.