На этой неделе в городе Маркс Саратовской области будет возобновлено ранее приостановленное в 2004 году строительство цирка, сообщает пресс-служба Марксовского муниципального района.

На стройплощадке для обсуждения насущных вопросов встретились глава района Дмитрий Романов и подрядчик Алексей Кузнецов. Долгостроем займется ООО «Трест 7», за год необходимо завершить демонтаж конструкций и залить фундамент. Полноценная работа по подготовке нулевого цикла начнется уже на этой неделе.

Напомним, что строительство цирка осуществляется при поддержке спикера госдумы Вячеслава Володина.

В региональном центре в данный момент также реконструируется цирк имени братьев Никитиных.