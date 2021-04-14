Вчера, 13 апреля, в 17:30 в службу ГУ МЧС по Саратовской области поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в Марксовском районе между Подлесным и Михайловкой.

На место событий выезжала оперативная группа МЧС и спасатели, с помощью беспилотников и катеров они обследовали предполагаемое место крушения.

Поиски приостановили, но в 6:30 сегодня, 14 апреля, их возобновили.

Площадь обследования составляет десять километров островной части предполагаемого места падения и близлежащей акватории.



