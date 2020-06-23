Сегодня, 23 июня, авиакомпания «Победа» возобновила после окончания режима самоизоляции регулярные рейсы до Санкт-Петербурга и Сочи из международного аэропорта «Гагарин», сообщает пресс-служба аэропорта.

Все рейсы осуществляются на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.

Уже сегодня, в 11:25 по местному времени, самолет Boeing 737-800 отправился в Санкт-Петербург. Рейсы до Северной столицы планируется осуществлять регулярно по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит около двух с половиной часов.

В Сочи вылет также состоялся сегодня, в 11:40 по местному времени. Рейсы до курортного города планируется осуществлять в июне по вторникам, четвергам и субботам. С первого июля расписание изменится на два рейса в неделю, по четвергам и субботам, а с первого августа – вновь по три рейса в неделю.

Точное расписание можно узнать на сайте официальном сайте аэропорта «Гагарин».