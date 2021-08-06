Со 2 по 26 августа министерство экономического развития области принимает заявки от малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на развитие лизинга. Об этом сообщает пресс-служба центра предпринимателя «Мой бизнес».

Выплата таких субсидий возобновляется впервые с 2016 года.

Поддержку получат предприятия реального сектора экономики и отрасли, которые пострадали от пандемии. Перекроется 90% затрат на уплату первого лизингового взноса. Максимальный размер поддержки не более двух миллионов рублей.

По итогам оценки поданных заявок будут отобраны получатели. Критериями отбора выступят сфера ведения бизнеса, рабочие места, характеристика оборудования, участие в национальных проектах.

— Это традиционно самый востребованный вид субсидий. На сегодняшний день по предварительной записи у нас уже 23 заявки от предпринимателей. Заявки будут рассмотрены коллегиально на комиссии с привлечением представителей отраслевых министерств и бизнес-сообществ. Справедливо, если предпочтения в поддержке будут отданы предприятиям реального сектора экономики, пострадавшим от пандемии, — рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.