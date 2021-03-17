Домой Рубрики Новости Саратова Впервые за год в Саратовской области не произошло ни одного ДТП с... РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Впервые за год в Саратовской области не произошло ни одного ДТП с жертвами По Новости Саратова - 17.03.2021 91 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber За прошедшие сутки, 16 марта, в Саратовской области не зарегистрировано ни одного ДТП с жертвами. Это уникальный случай за год. Отметим, что за год произошло 277 аварий, в которых получили травмы 370 человек, погибли — 40. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Автокомбинат №2 отказывается от 15 саратовских маршрутов В Саратове прошел тур по мультимедийному контенту к 60-летию полета первого человека в космос Саратовский центр народного творчества приглашает всех на интеллектуально-театральный квест ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Автокомбинат №2 отказывается от 15 саратовских маршрутов Новости Саратова - 17.03.2021 0 С 12 марта автокомбинат №2 прекращает перевозки по 15 саратовским маршрутам. Об этом сообщили в минтрансе региона. Речь идет об автобусах № 223 «Саратов (ЦКР)... В Саратове прошел тур по мультимедийному контенту к 60-летию полета первого... 17.03.2021 Саратовский центр народного творчества приглашает всех на интеллектуально-театральный квест 17.03.2021 Ларьки в Мирном переулке продолжают сносить 17.03.2021 Поволжский институт управления приглашает старшеклассников на интеллектуальный квест «Каникулы с РАНХиГС» 17.03.2021