За прошедшие сутки, 16 марта, в Саратовской области не зарегистрировано ни одного ДТП с жертвами.

Это уникальный случай за год.

Отметим, что за год произошло 277 аварий, в которых получили травмы 370 человек, погибли — 40.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here