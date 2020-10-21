На сегодняшнем брифинге в минздраве рассказали о решении проблем со “скорой помощью”.

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов объяснил, что задача стоит особенно остро. Огромную поддержку в плане обновления парка “скорой” оказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Сейчас нет дефицита водителей, но есть проблема с привлечением врачей, фельдшеров, медсестер.

Согласно взаимодействию с СГМУ впервые за семь лет принято семь студентов-целевиков, приняты специалисты с 4-6 курсов, 43 человека. Они трудятся медсестрами и медбратьями.

Также идет прием на должность диспетчеров.

Есть программы по обеспечению специалистов среднего звена, чтобы фельдшеры и медсестры охотнее приходили в “скорую”.

По его словам, сейчас врачи получают действительно достойную зарплату.