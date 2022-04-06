Продолжается прием заявлений для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам кандидатов в Саратовскую областную Думу.

Сегодня, заявление об участии в предварительном голосовании в оргкомитет поступило от врача – терапевта из Озинского района Владимира Завидина. Он намерен решать проблемы кадрового голода в сфере здравоохранения в районах области.

«Более девяти лет работаю врачом — терапевтом в Озинском районе. Кроме своей основной работы так же занимаюсь активно общественной деятельностью. Предварительное голосование отличный инструмент донести свою позицию до жителей области ещё до начала самой избирательной кампании. Главная проблема сферы здравоохранения в районах на мой взгляд — кадровый дефицит. Молодые специалисты очень нужны сейчас особенно в сельской местности», — отметил Владимир Завидин.

Напомним, что документы для участия в предварительном голосовании в качестве кандидата можно заполнить на официальном сайте процедуры pg.er.ru или сдать лично в оргкомитет по адресу: город Саратов, ул. Советская, д. 10, режим работы орг комитета: пн. вт. ср. чт. с 10:00 — 17:00, в пятницу с 10.00 – 16.00, суббота с 10:00 — 13:00. Консультацию можно получить по телефону: 8 (8452) 52-11-29.