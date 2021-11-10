В отношении бывшего заведующего отделением одной из поликлиник Саратова возбуждено уголовное дело по факту взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

В период с 1 июня по 9 июля заведующий отделением одной из поликлиник Саратова получал взятки в виде денег за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции с внесением информации о постановке прививки в единую информационную систему здравоохранения, без вакцинирования.

Суммы взяток поступали на расчетный счет принадлежащей ему банковской карты. Общая сумма полученного составила 183 500 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.