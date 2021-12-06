Сегодня, 6 декабря, в группе Заводского района Саратова появился пост, в котором горожанка обратилась к незнакомцу, обокравшему ее автомобиль.

-Человек, который в ночь с 03.12 на 04.12 на Огородной 89 напротив «Магнита» вырвал и украл вместе с поводками и щетками передние дворники на моей белой «Калине»…Спасибо тебе за хорошее начало моего дня и суточного дежурства на скорой помощи. Видимо, тебе эти дворники в такой дождь нужнее, чем мне. Ты очень заботливо забрал с собой даже гаечки на 10.

Я даже не надеюсь, что ты вернёшь дворники или две тысячи на новые, но надеюсь, что ты это увидишь, и тебе будет стыдно, — написала женщина.