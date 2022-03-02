Депутат Саратовской городской Думы (партия «Единая Россия»), директор института травматологии и ортопедии Владимир Островский поздравил однопартийцев с 20-летием регионального отделения партии:

-Уже многие годы «Единая Россия» является ведущей политической силой нашей области, реализующей массу важных и нужных проектов. Партия объединяет более 45 000 членов, пользуется доверием жителей нашего региона. Главными принципами всегда остаются повышение качества жизни людей и защита их интересов.

За два десятилетия проделана огромная работа по решению проблем граждан, оказана реальная помощь. «Единая Россия» инициировала и активно участвует в реализации Народной программы в различных сферах, в том числе в нашем регионе. Принят целый ряд законов, улучшающих жизнь россиян: многодетным семьям, автолюбителям, многим другим категориям. Саратовская область участвует в программах по улучшению материально-технической базы учреждений соцсферы: в ближайшие годы планируется провести капитальный и текущий ремонт в школах, детсадах, домах культуры. Появляются новые спортивные комплексы, футбольные поля, площадки для занятий ГТО. Не буду перечислять все, предстоит сделать еще больше во взаимодействии с жителями региона, — отметил Владимир Островский.