Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о реализации программы по улучшению качества первичной медпомощи.

Для ее реализации необходимо самое главное — кадры.

Многим врачам предлагают вернуться себя на работу из других городов и частных клиник, предусмотрено обеспечение их жильем.

Уже есть очередь на работу в 21 поликлинику.

Чиновник отметил, что молодые медики идут трудиться в учреждения, построенные по современным стандартам с новым оборудованием. Старые ремонтируют и после этого туда также отправятся работать врачи.