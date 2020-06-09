Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом медицинские учреждения Балашова.

Он передал средства индивидуальной защиты медработникам. Парламентарий совместно с секретарем Балашовского местного отделения партии «Единая Россия» Сергеем Гладковым побывали в районной больнице, передали медработникам маски, индивидуальные средства гигиены и электронные термометры. Аналогичная поддержка была оказана Балашовской станции скорой медицинской помощи. Всего в ходе акции по инициативе депутата было закуплено пять тысяч масок, три тысячи пар бахил и приборы для измерения температуры.

— В период пандемии коронавируса врачи медицинских учреждений находятся на передовой – им приходится не только работать в стационарах, но и постоянно отправляться на вызовы к пациентам. Чтобы не заразиться самим и не подвергать риску окружающих, докторам сейчас как никогда нужны защитные средства. В особенности, в условиях повышенного спроса на них. Данный вопрос находится на личном контроле секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Государственной думы Николая Панкова. Мы искренне благодарны врачам, медицинским работникам, всем, кто сопровождает работу, связанную с лечением больных в этой сложной ситуации, – отметил Андрей Воробьев.

Коллектив больницы поблагодарили депутата за оказанную помощь. В ходе визита парламентарий поинтересовался у работников здравоохранения проблемами учреждения, количеством заболевших коронавирусом. Отдельное внимание в разговоре с врачами было уделено стимулирующим выплатам медицинским работникам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Депутат заверил врачей, что данные выплаты находятся на особом контроле правительства и обязательно дойдут до каждого.