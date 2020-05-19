В Саратовской области все врачи, которые могут констатировать с заболевшими новой инфекцией, в обязательном порядке сдают тесты на covid-19. Об этом сегодня на ежедневном брифинге говорил первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

— Все медицинские работники, которые контактируют с больными, должны быть обязательно обследованы в рамках нормативной базы, которая нам спущена с федерального центра. Это совместная ответственность наша и руководителей медицинских организаций. Поэтому мы постоянно требуем от наших главных врачей, чтобы они своевременно своих медработников тестировали в обязательном порядке, — уточнил Станислав Шувалов.

Также заместитель министра отметил, что врачи при каких-либо сложностях в поставках тестов и средств защиты должны обращаться к своим прямым руководителям. Если руководство не отреагирует, министерство готово работать с каждым отдельным таким случаем.