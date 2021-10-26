Медико — Социальный Проект сети Клиник Доктора Трухманова «Здоровая Многодетная Семья» стал ПОБЕДИТЕЛЕМ в номинации «Лучшая региональная практика» на Всероссийском Форуме «Многодетная Россия», который прошел в Москве 19 октября.

В 2019 году в Клинику Педиатрии доктора Трухманова обратилась Ирина Алешина (директор СРОО «Комитет многодетных семей») с инициативой оказать содействие в получении медицинской помощи на безвозмездной основе многодетным семьям.

Руководство сети Клиник Доктора Трухманова в лице Юлии Трухмановой откликнулось на инициативу общественницы Ирины Алёшиной и в 2019 в Клинике Педиатрии Доктора Трухманова был создан благотворительный проект «ЗДОРОВАЯ МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ», в рамках которого Клиника Педиатрии и Детской Стоматологии Доктора Трухманова и Лечебно-диагностический центр Медэксперт оказывают бесплатную медицинскую помощь детям и взрослым из многодетных семей САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Проект получил широкий отклик и огромное количество положительных отзывов.

Люди, которые задействованы в реализации проекта «ЗДОРОВАЯ МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ» — это не привлеченные специалисты. Это врачи клиники Клиники Педиатрии и Детской Стоматологии Доктора Трухманова и Лечебно-диагностического центра Медэксперт, которые с удовольствием, по личной инициативе помогают детям, делая то, что они хорошо умеют делать, и делятся с ними своим душевным теплом и сердечностью. Огромная благодарность ВРАЧАМ БЕЗ ГРАНИЦ, которые поддержали инициативу руководства клиник!

Получить помощь просто. Помогать — бесценно.