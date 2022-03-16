В Саратове сотрудники регионального министерства здравоохранения и медицинские работники диагностической поликлиники Областной клинической больницы выражают поддержку российским военным, принимающим участие в спецоперации в ЛНР и ДНР, а также жителям этих республик. Об этом сообщил телеграм-канал минздрава.

-Мы Zа правду! Мы Zа мир! Мы Zа здоровье! Своей импровизированной светоинсталляцией каждый из нас лично выражает слова поддержки — духовной, моральной — всем, кто борется за достойную мирную жизнь, светлое небо над головой и уверенность в завтрашнем дне. В дни очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией мы ещё раз твердо и уверенно говорим: «Мы с вами!», — отмечают сотрудники минздрава и поликлиники.

Инсталляция была организована в вечернее время с соблюдением правил электротехнической и противопожарной безопасности с обязательным дежурством ответственных лиц.