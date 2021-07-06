Кампанию по пропаганде вакцину от новой коронавирусной инфекции начнут в Саратовской области. Такое распоряжение на заседании координационного совета для глава региона Валерий Радаев.

— У нас в области еженедельно растет количество предприятий, чьи сотрудники вакцинированы на 70-100 процентов. Работу в этом направлении необходимо продолжать столь же массированно. В свою очередь, министерство здравоохранения должно всегда держать наготове мобильные бригады, — отметил он.

Также он призвал министерство здравоохранения региона вместе с министерством печати и информации начат разъяснительную работу о пользе вакцинации с привлечением видных врачей и ученых.