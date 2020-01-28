В рамках Всемирного дня борьбы против рака 8 февраля врачи-онкологи ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» проведут профилактический осмотр жителей Саратовской области.

Пройти осмотр можно будет по адресу: Саратов, микрорайон Смирновское ущелье, здание 1В, ЛДО№3; адрес: Вольск, улица Пионерская, дом 59А, строение 3.

Осмотр будет проводиться с 9:00 до 15:00 по предварительной записи по телефону Саll-центра 8 (8452) 39-44-20 (звонить по будням с 8:00 до 18:00).

При себе необходимо иметь копии паспорта, страхового медицинского полиса, СНИЛС, имеющихся результатов обследования.