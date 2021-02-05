После окончания периода пандемии в Саратовской области возможен рост числа обращений за помощью врачей онкологов, рассказал информационному порталу «Новости Саратова» главный онколог ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Саратова», врач-хирург-онколог высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ Владислав Барсуков.

По его словам, те пациенты, у кого злокачественные опухоли диагностировали до начала карантинных ограничений, не ощутили проблем связанных с коронавирусом. Они получали лечение и консультации специалистов вовремя и в полном объеме. Однако из-за того, что из-за коронавируса все поликлиники Саратовской области были переориентированы на борьбу с новой инфекцией, снизилось количество выявляемых больных. Теперь врачам предстоит проделать большую работу по лечению этих людей.

Владислав Барсуков отметил, что врачи-онкологи в последние несколько лет в Саратове наблюдаю рост заболевания злокачественными опухолями. Большая часть заболевших, около 57 процентов, приходится на мужчин. Они страдают, в основном, раком легких, предстательной железы и желудка. У женщин наиболее распространен рак молочной железы и репродуктивной системы. Также в последние годы заметен рост злокачественных и доброкачественных опухолей щитовидной железы, которые стали специфической региональной особенностью для Саратовской области.