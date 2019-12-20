В рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» специалисты Центра здоровья Саратовского областного центра медицинской профилактики для посетителей одного из торговых центров Энгельса организовали акцию «В будущее без риска».

Участникам акции провели скрининговое обследование, направленное на раннее выявление факторов риска заболеваний, индивидуальные консультации по вопросам сохранения и укрепления здоровья.

— Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни и зависит от множества факторов. Однако, известно, что в большей степени здоровье определяется образом жизни. Следовательно, соблюдение принципов здорового образа жизни способствует укреплению здоровья и активному долголетию.

Одной из главных целей проводимых профилактических акций является снижение заболеваемости, предупреждение инвалидности, преждевременной смертности по причине хронических неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни и устойчивой положительной динамики состояния здоровья населения. Повышение уровня знаний населения о предотвратимых факторах риска хронических неинфекционных заболеваний, таких как неправильное питание, вредные привычки, низкая физическая активность, несоблюдение правил гигиены, труда и отдыха, депрессия.

И еще хотелось бы призвать жителей ответственнее относиться к своему здоровью, регулярно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, — напомнили специалисты Областного центра медицинской профилактики.