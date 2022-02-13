Пятилетний Максим из Энгельса по-прежнему — в областной больнице в тяжёлом состоянии.

Ребёнок потерял много крови и находится в коме.

Как сообщил в своем Instagram министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, он лично посетил маленького мальчика, прооперированного накануне после нападения матери.

— Слезы наворачиваются, ребенок пострадал от безрассудства взрослых. Состояние по-прежнему тяжелое, лежит в реанимации, — пишет министр.

Костин также отметил, что состоялся консилиум, доктора наметили план дальнейшего лечения.

Мальчик пока нетранспортабелен, чтобы везти его в Москву.

Саратовские врачи находятся на постоянной связи с клиникой доктора Рошаля. Как только позволит состояние Максима, его сразу отправят на лечение в столицу.

В настоящее время в Следственном комитете расследуются два уголовных дела — по ч.3 ст.30 – п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» в отношении 29-летнией матери ребёнка и по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» в отношении органов, ответственных за наблюдение за этой семьей.

Должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Саратовской области, пока не установленные следствием, не исполняли свои должностные обязанности по обеспечению защиты прав и законных интересов малолетнего ребенка.

Год назад семью сняли с наблюдения.

Уточняется, что ранее семья жила в Аткарском районе, где и состояла на учете в КДН: мать Максима — пьющая женщина. В момент нападения с ножом на сына ночью 12 февраля она была сильно пьяна.

Оба дела находятся на контроле главы СКР Александра Бастрыкина в центральном аппарате ведомства.