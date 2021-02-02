На сегодняшнем заседании корсовета одной из обсуждаемых тем стали паспорта вакцинации, а точнее их отсутствие в Краснокутском, Ершовском и Духовницком районе.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин доложил главе региона Валерию Радаеву, что врачи получили выговоры. Они должны были связаться с администрацией и составить план, где находятся люди, которые не в состоянии сами прийти на прививку — для составления графика выезда.

Глава Ершовского района Саратовской области Светлана Зубрицкая доложила, что работа в этом направлении уже идет.

Глава Краснокутского района Валентина Гречушкина доложила, что по Краснокутскому району паспорт отправлен, впредь такого допущено не будет.

По Духовницкому району пока что ясности нет.

Валерий Радаев призвал чиновников делать выводы.