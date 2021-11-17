Сегодня, 17 ноября, на заседании комитета областной Думы по социальной политике депутат Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») вручил Почетную грамоту облдумы врачу-урологу инфекционного отделения №4 Областной клинической больницы Елене Лицовой за достижение высоких показателей в здравоохранении.

Елена Петровна работает в ГУЗ «Областная клиническая больница» с 2001 года, общий стаж работы в здравоохранении — 25 лет. В сентябре 2021 года после, развертывания на базе медицинского учреждения дополнительных коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, Елена Лицова оказывает медицинскую помощь в качестве врача- уролога в инфекционном отделении №4, работает с самыми тяжелыми больными.

Работа врача, который лечит пациента с COVID-19 – тяжелый физический труд. Вступая в «красную зону», медики должны соблюдать максимально строгие меры безопасности, врач находится от 4 до 6 часов в защитном костюме, маске, перчатках.

Евгений Ковалев поблагодарил Елену Лицову за профессионализм и самоотверженный труд.

-Мы не перестаем благодарить врачей – героев нашего времени, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы искренне ценим их труд и профессионализм, — отметил парламентарий.