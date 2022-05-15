Сегодня, 15 мая, врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин поздравил жителей с Международным днем семьи:

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— Это замечательный день — дань уважения семейным ценностям, а это любящие отношения с родными людьми, гармоничное воспитание детей, бережная забота о старших. С семьи начинается становление личности, в ней источник наших жизненных сил. Всем нам важно сохранить традиции, которые передаются из поколения в поколение и направлены на создание крепких семейных союзов.

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Дорогие саратовцы! От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, семейного счастья, — пожелал Роман Бусаргин.