Сегодня, 12 мая, в Саратове представили нового врио губернатора области.

Церемонию представления временно исполняющего обязанности губернатора Романа Бусаргина провел полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

В ходе мероприятия Роман Бусаргин рассказал о приоритетах в работе регионального правительства.

— Первое — это человек. Все, что связано с человеком будет реализовываться незамедлительно. Это и рабочие места, и уровень зарплат. Второе — это здоровая экономика. В планах разработка краткосрочной программы экономического развития. И третье — доверие власти к власти населения. Власть должна реагировать на жителей. Это три приоритета, которые станут основой, — отметил врио губернатора.