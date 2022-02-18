Врио начальника УФСИН по Саратовской области Антон Ефаркин стал генералом-майором.

Указ о присвоении высокого звания главе ведомства региона, бывшему до этого полковником внутренней службы, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Главой Саратовского УФСИН Ефаркин был назначен в октябре 2021 года после скандала с пытками и изнасилованиями в ОТБ-1.

Он участвовал в проверке фактов, установленных нарушений прав человека.

Между тем, в октябре 2021 года проект Gulagu.net публиковал несколько заявлений о том, что Ефаркин якобы также был причастен к организации пыток, но только в красноярских СИЗО, где он работал ранее.