Российский разработчик и производитель современного городского электрического транспорта – компания «ПК Транспортные системы» завершила поставку троллейбусов «Адмирал» в Саратов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

-Нам особенно приятно выполнять заказ для Саратова, ведь наши троллейбусы

производятся именно в Саратовской области на Энгельсском заводе электрического транспорта, — сказал президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур.



Напомним, поставка троллейбусов в Саратов осуществлялась в рамках национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Троллейбусы «Адмирал» рассчитаны на 96 человек, при этом имеют 30 посадочных мест. Используемый в обустройстве интерьера алюминий повышает срок службы внутренних конструкций, а также значительно снижает пожарную нагрузку салона.