Парень из Энгельса Кирилл Лазовенко с детства мечтал стать военным летчиком. Пока соседские ребята играли с мячом, он ехал в парк Победы или к учебному аэродрому Сызранского ВВАУЛ, чтобы посмотреть на самолеты.

Юноша поступил в Саратовскую кадетскую школу-интернат имени В.В.Талалихина.

Целеустремленность и организаторские способности привели его к тому, что он стал командиром отделения.

Перед выпуском Кирилл подал документы в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Препятствием оказалось только нехватка баллов ЕГЭ, поэтому парень решил отслужить, а потом снова идти к мечте.

Здоровье и физическая подготовка помогли ему выдержать отбор для службы в ВДВ.

– Всё-таки ближе к небу! А при первой возможности буду подавать рапорт о поступлении в училище, – обрадовался Кирилл.