Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум»
(создана совместно компанией VK и «Ростелекомом») начала интеграцию
электронных дневников школьников. Это улучшает процесс организации обучения
и упрощает взаимодействие всех участников образовательного процесса.
На первом этапе все пользователи сервиса «Дневник.ру» получили удобный
доступ к «Сферуму» благодаря бесшовной авторизации. Кроме того,
синхронизированы структуры классов. Этот функционал уже доступен
пользователям образовательной платформы в 15 регионах: Хабаровском крае,
Республиках Адыгея, Алания, Дагестан, Ингушетия и Чечня, а также
Архангельской, Астраханской, Еврейской, Иркутской, Омской, Новгородской,
Саратовской, Свердловской и Тамбовской областях.
-Мы продолжаем планомерно развивать наш продукт, добавляя необходимый
функционал для организации образовательного процесса. Интеграция
электронных дневников позволит упростить работу педагогов и повысить удобство
для детей и родителей. Теперь будет гораздо проще переключаться между
сервисами, когда это необходимо. Мы планируем и дальше расширять
возможности “Сферума”, добавляя другие электронные дневники. Это позволит
нашей платформе стать по-настоящему единым окном для всех пользователей,
— сказал генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-
разработчик «Сферума») Рубен Акопов.
В ближайшее время завершится интеграция «Школьного портала Московской
области», сервисов «ИРТех», «ЭлЖур», «БАРС» и других технологических
решений для педагогов, детей и родителей.
На следующих этапах в «Сферум» планируется добавить расписание и другие
опции электронных дневников. В частности, будет разработана и добавлена
возможность инициировать в электронном дневнике звонки через «Сферум».
Кроме того, платформа продолжает расширять список регионов-участников и
технологических партнерств.
«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается
Минпросвещения России и Минцифры России в соответствии с постановлением
Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана
сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и
удобным. Она позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и
родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте»,
регистрация доступна через единый центр авторизации VK ID — простой и
безопасный инструмент. «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру.
Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для
iOS и Android и на сайте сферум.рф.
Сейчас «Сферум» предлагает следующие опции:
— групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого
устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельныхучеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку;
— чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями,
презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий;
— сообщества школ — закр»ытые группы, в которые можно приглашать
учителей, родителей и учеников. Преподаватели могут управлять классами и
назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и
документы для всех участников сообщества;
— трансляции, которые могут одномоментно просматривать до 10 000
зрителей. Они доступны как зарегистрированным пользователям «Сферума», так
и не авторизованным участникам, например, ближайшим родственникам ученика.
«Сферум» был запущен 31 марта 2021 года. Сейчас к платформе подключены
более 2,3 миллионов пользователей из 50 российских регионов.