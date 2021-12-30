Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум»

(создана совместно компанией VK и «Ростелекомом») начала интеграцию

электронных дневников школьников. Это улучшает процесс организации обучения

и упрощает взаимодействие всех участников образовательного процесса.

На первом этапе все пользователи сервиса «Дневник.ру» получили удобный

доступ к «Сферуму» благодаря бесшовной авторизации. Кроме того,

синхронизированы структуры классов. Этот функционал уже доступен

пользователям образовательной платформы в 15 регионах: Хабаровском крае,

Республиках Адыгея, Алания, Дагестан, Ингушетия и Чечня, а также

Архангельской, Астраханской, Еврейской, Иркутской, Омской, Новгородской,

Саратовской, Свердловской и Тамбовской областях.

-Мы продолжаем планомерно развивать наш продукт, добавляя необходимый

функционал для организации образовательного процесса. Интеграция

электронных дневников позволит упростить работу педагогов и повысить удобство

для детей и родителей. Теперь будет гораздо проще переключаться между

сервисами, когда это необходимо. Мы планируем и дальше расширять

возможности “Сферума”, добавляя другие электронные дневники. Это позволит

нашей платформе стать по-настоящему единым окном для всех пользователей,

— сказал генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-

разработчик «Сферума») Рубен Акопов.



В ближайшее время завершится интеграция «Школьного портала Московской

области», сервисов «ИРТех», «ЭлЖур», «БАРС» и других технологических

решений для педагогов, детей и родителей.

На следующих этапах в «Сферум» планируется добавить расписание и другие

опции электронных дневников. В частности, будет разработана и добавлена

возможность инициировать в электронном дневнике звонки через «Сферум».

Кроме того, платформа продолжает расширять список регионов-участников и

технологических партнерств.

«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается

Минпросвещения России и Минцифры России в соответствии с постановлением

Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана

сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и

удобным. Она позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и

родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте»,

регистрация доступна через единый центр авторизации VK ID — простой и

безопасный инструмент. «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру.

Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для

iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Сейчас «Сферум» предлагает следующие опции:

— групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого

устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельныхучеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку;

— чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями,

презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий;

— сообщества школ — закр»ытые группы, в которые можно приглашать

учителей, родителей и учеников. Преподаватели могут управлять классами и

назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и

документы для всех участников сообщества;

— трансляции, которые могут одномоментно просматривать до 10 000

зрителей. Они доступны как зарегистрированным пользователям «Сферума», так

и не авторизованным участникам, например, ближайшим родственникам ученика.

«Сферум» был запущен 31 марта 2021 года. Сейчас к платформе подключены

более 2,3 миллионов пользователей из 50 российских регионов.