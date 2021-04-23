Сегодня, 23 апреля, президент РФ Владимир Путин объявил о продлении майских праздников.

Теперь выходными будут с 1 по 11 мая.

Это действует во всех субъектах РФ, в том числе и в Саратовской области.

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