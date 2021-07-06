Зампред правительства Саратовской области Роман Грибов рассказал в своем аккаунте соцсети Instagram о переводе лагерей в регионе в закрытый режим. То есть, детей теперь не смогут навещать родственники и друзья.

Такие меры приняты из-за коронавируса.

Напомним, случаи заражения новой инфекцией выявлены в лагерях «Молодежный», «Буревестник», «Азимут» и ДОЛ «имени Ю.А.Гагарина».

Директора первому из учреждений ждет дисциплинарное взыскание за непрофессионализм. А организацию работы в лагере «Березка» Роман Грибов оценил высоко — там все сотрудники привились от коронавируса.