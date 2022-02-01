Вчера на улице Чернышевского между Вольской и Шелковичной произошло повреждение на сетях ООО «КВС». Аварийная ситуация произошла из-за резкой смены температуры воздуха, уточняют в пресс-службе мэрии.

Изначально коммунальщики обещали устранить повреждение до вечера, но продлили время работ. По поручению главы Саратова Михаила Исаева председатель комитета по ЖКХ Максим Сиденко выехал на место проведения аварийных работ на сетях ООО «КВС».

Коммунальные службы завершили работы ранее прогнозируемого срока. Утром движение по Чернышевского было открыто, хотя и затруднено.

Планируется, что сегодня будет проведено благоустройство после завершения земляных работ, чтобы обеспечить полноценное движение по улице.