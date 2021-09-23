Увеличение заболеваемости COVID-19 стало причиной перехода множества школ из разных регионов России на удаленное обучение.

В связи с началом учебного года, рост числа заболевших отмечается в 36 регионах России. Сезон активного распространения простудных инфекций также сыграл свою роль в распространении вируса. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова напрямую связывает увеличение заболеваемости с процентом вакцинации населения региона.

— Очень четкая корреляция. Чем больше привито в регионе, тем меньше интенсивность роста, — заявила она.

На удаленное обучение перешли все школы Балаковского района Саратовской области. На дистанционное обучение также переведены школьники Оренбурга, кроме младших классов. В республике Башкирия 23,5 тысяч учеников переведены на домашнее обучение, в Курганской области закрыли более 100 школ, в Якутии — 118.

На домашнее обучение в Екатеринбурге перешли 111 классов, в Абакане 25, в Ижевске 15. В ивановском университете закрыли восемь групп.