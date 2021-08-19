Все школы Саратовской области готовы к началу учебного года, за исключением одной, рассказал исполняющий обязанности министра образования по Саратовской области Михаил Орлов на кординационном совете 19 августа.

В общей сложности на территории Саратовской области проводится оценка готовности 1954 учебных заведений, из которых не готова только одна школа. Речь идет о пострадавшей школе Петровского района, которой во время урагана сорвало крышу. Как заявил Михаил Орлов, учеников этой школы будут доставлять автобусами до Петровской школы номер восемь.

Также чиновник отметил, что в подведомственных минобразованию 34 интернатах уровень вакцинации сотрудников превышает 80 процентов. Министр здравоохранения Олег Костин в свою очередь подметил, что чтобы остановить распространение инфекции достаточно 60-ти процентов.

— Мы, медики, говорим о другом. Среди лиц старше 60 — должна быть стопроцентная вакцинация. В интеранатах – тоже 100 процентов. В таких коллективах 60 процентов не сработает, — заявил Костин.