В связи с эпидемией вирусной инфекции в Саратовской области закрылись все учебные заведения. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

— За период с 27 января по 2 февраля зарегистрировано 24 тысячи 557 случаев заболевания ОРВИ, эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению превышен на 107, 44 процента, — говорится в сообщении.

Так, в областном центре стали болеть на 38,91 процента больше, а дети от 7 до 14 — на 23,3 процента. Поэтому до 10 февраля местные детсады. школы, колледжи и вузы закрыты на карантин.

Ранее уже сообщалось о продлении карантина в учебных заведениях области.