Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер рассказал на сегодняшнем брифинге в минздраве о заболеваемости коронавирусом в регионе.

Он уточнил, что в стационарах лежат 3,432 тысячи пациентов с новой инфекцией, 2,057 тысячи человек с пневмонией. Кислородную поддержку получают 3,31 тысячи пациентов, 677 подключены к ИВЛ.

Амбулаторно получают лечение 347 человек.

Всего в регионе для коронавирусных пациентов готовы 4,182 тысячи коек, из них 4,13 тысячи с кислородом, а свободны всего 698.