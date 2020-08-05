На сегодняшней пресс-конференции в пресс-центре «КП-Саратов» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Павел Мигачев рассказал о реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья.

На Петербургском международном экономическом форуме регион и Фонд содействия реформированию ЖКХ заключили соглашение, согласно которому расселение из домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года и включенных в программу, запланировано до 31 декабря 2021 года.

Заявку на выделение денег уже направили в Фонд. После поступления средств начнут проводить конкурсные процедуры по закупке квартир. Необходимо всего построить около 144 тысяч квадратных метров жилья в 2020 году и около 120 тысяч в 2021.