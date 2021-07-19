Председатель ГД Вячеслав Володин посетил аэроклуб в Дубках, где идет первый этап реконструкции — делают капремонт здания штаба, строится контрольно-пропускной пункт, стоянки для машин, благоустраивается территория, монтируются ангары. Завершить работы планируют в сентябре.

Обсудили дальнейшее развитие исторического места, где учился летать на самолете Юрий Гагарин. Предложено строительство гостиницы на 50 лет, аллеи имени Гагарина для прогулок, игровых площадок, прогулочных дорожек, сквера, стационарной трехметровой аэродинамической трубы для занятий. Появится здесь и учебно-методический центр для курсантов с современными тренажерами, где будут обучать парашютному спорту.

Сотрудники аэроклуба рассказали, что необходима взлетно-посадочная полоса с твердым покрытием, которой в любое время года сможет пользоваться санавиация.

— Необходимо заказывать проект дальнейшего развития аэроклуба. Средства на это будем искать. Постарайтесь соблюсти во всех объектах космическую тематику, — поддержал озвученные идеи Вячеслав Володин.

Он предложил разделить дальнейшие работы на этапы. Создание твердого покрытия на взлетно-посадочной полосе станет третьим из них.

— Постараемся второй этап реализовать на будущий год. Проработайте все до мелочей и сейчас контролируйте сроки и качество работ, чтобы потом не переделывать, – сказал председатель ГД региональным чиновникам.