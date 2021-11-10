«Я – профессионал» — это практико-ориентированная олимпиада, где проверяются не только университетские знания, но и умение решать прикладные задачи. Олимпиада является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая была основана в 2018 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив.

В 2021/2022 учебном году Олимпиада проводится по 72 направлениям. Студенты могут попробовать свои силы в одном или нескольких из них. Направления охватывают различные профессиональные сферы — от филологии до генетических технологий, от лечебного дела до гостиничного бизнеса.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) является одним из 19 вузов-организаторов «Я – профессионал».

Дипломанты Олимпиады смогут воспользоваться льготами на поступление в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов и пройти стажировки в крупных компаниях. А медалисты — сильнейшие участники состязаний — получат также денежные премии от 100 до 300 000 рублей.

— Олимпиада ценна не только теми бонусами, которые она даёт победителям и призёрам. Олимпиада — это прекрасное средство проверить себя, собственные знания и навыки. Узнать, может ли студент быстро ориентироваться в непривычной обстановке, выяснить, есть ли у него стрессоустойчивость и умение мобилизоваться для получения нужного результата, – отметил начальник научно-организационного отдела Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС Олег Абакумов.

Зарегистрироваться на Олимпиаду можно до 7 декабря 2021 года на официальном сайте проекта. Уже с 10 по 26 декабря состоится отборочный онлайн-этап состязаний. Заключительный этап пройдёт в период с февраля по конец апреля 2022 года. Итоги пятого сезона Олимпиады будут подведены в конце мая 2022 года.