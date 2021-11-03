Всероссийский акселератор социальных инициатив RAISE – широкомасштабный проект с конкурсной составляющей, осуществляющий поддержку инициатив в области социального предпринимательства, направленных на решение социальных проблем и развития гражданского общества. Команда студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС ежегодно принимает участие в мероприятиях Акселератора, создавая и реализуя новые общественно полезные проекты.

В прошлом сезоне по итогам участия в суперфинале RAISE команда Института вошла в ТОП-3. Не менее примечательными в рамках девятого сезона Акселератора стали и другие достижения команды Института. Так, ребята получили диплом за активное участие в номинации от международной компании «ЕВРАЗ» «Проект 2.0: переход в цифру», а представители команды – участники проекта «Твоя безопасная сеть» – победили в специальной номинации «Национальные проекты России». В номинации от российской государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» «Проекты социального воздействия» команда студентов заняла достойное второе место и стала обладателем почётного третьего места в Турнире-соревновании, который проходил с 2020 по 2021 год. Кроме того, команда обрела Статус победителей в номинации «Самый инвестиционно-привлекательный проект», подтвердив новаторство и актуальность предлагаемых проектных инициатив.

В новом учебном году состоялась первая образовательная сессия Акселератора в рамках нового сезона. Под руководством куратора команды, заведующего кафедрой управления персоналом Натальи Моисеенко и ментора команды, директора Центра студенческих инициатив и проектов Ивана Мещерякова ребята познакомились с мерами поддержки социального предпринимательства, особенностями современных социально-предпринимательских и технологических проектов, способствующих решению проблем лиц с ограниченными возможностями, а также услышали вдохновляющие истории о создании и развитии своих проектов в рамках мастер-классов от известных социальных предпринимателей: руководителя и учредителя Центра дополнительного образования и коррекции «Логоритм» и Центра инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье» Ирины Токаревой и директора по развитию Культурно-ландшафтного парка «Голубино», директора Ассоциации по сохранению и развитию культурного и природного наследия «Голос Севера» Анны Клепиковской.

—Первая образовательная сессия Акселератора оказалась очень полезной. Это уникальная возможность вживую увидеть социальных предпринимателей, которые имеют успешный опыт реализации проектов. Во время выступлений некоторых спикеров разгорались настоящие дискуссии, что ещё раз подтверждало актуальность тем. Затем каждый из членов нашей команды задумался, как можно совместить полученные знания с уже имеющимися у каждого проектами, – оценил участие команды в мероприятии студент ПИУ РАНХиГС Максим Илюшкин.

По итогам сезона у команды будет не только шанс найти потенциальных работодателей, партнёров и новых друзей, но и возможность получить призы от партнёров и экспертов Акселератора. Победители и призёры сезона традиционно отправятся на образовательную стажировку, направленную на обмен опытом проектной деятельности с коллегами из других регионов России.