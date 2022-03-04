Общественик Всеволод Хаценко о защите отечественной истории и её сохранении:

«Защита отечественной истории и её сохранение — важнейший приоритет не только с позиции внешних вызовов, несправедливой обстановки в мире, но и внутри российского общества.

Почему мы должны сомневаться в исторической правде, в том, что наша страна — гарант мира?

В ретроспективе исторических процессов Россия включалась в конфликты либо когда с оружием приходили на нашу землю завоеватели, либо когда грозит опасность русскому миру, законам справедливости и человечности.

Сегодня войной можно назвать лишь ту «вакханалию», что творится в СМИ, глобальной сети интернет. Имею в виду войну фейков, провокаций и информационных бомб, буквально инсценированных по старым методичкам пентагона. Ничего нового в этой голивудщине!

Что наше общество может противопоставить западной машине пропаганды?

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — гласит часть 3 статьи 67 Конституции РФ.

Долг гражданина России — не просто понимать значение этого тезиса, но руководствоваться им в реальной жизни.

Считаю, что наш Президент Владимир Владимирович Путин действует единственно верно, решая вопрос демилитаризации и денацификации Украины.

Сколько наших предков отдали жизней на борьбу с фашизмом, в спасении всего мира от коричневой чумы?

Вдумайтесь — 12777 Героев Советского Союза получили свои награды за героические действия во время Великой Отечественной войны и, как правило, — это было абсолютное самопожертвование!

Это ли не наша память, сила, которую мы должны чтить и соответствовать?!

Ведь наши Герои не фейковые персонажи — это реальные люди, которые похоронены в земле, как в России, так и в странах Европы.

В наших многочисленных сёлах, городах покоится прах народа-победителя, об этом должно помнить, знать, в первую очередь, молодое поколение россиян.

Сегодня идёт сражение между фейками военно-развлекательной индустрии Америки и живым героическим наследием России!

Промыли мозги молодёжи Украины и теперь хотят с помощью интернета залезть в голову молодому россиянину? Разбежались… Уверен, мы будем действовать каждый на своём месте и уровне.

Так, с областным Советом ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов и волонтёрским движением готовится мониторинг состояния мемориальных комплексов и захоронений Героев ССР, полных кавалеров ордена Славы, Героев Соц. труда.

Далее. Важно говорить с молодёжью, как в сети интернет, так и в образовательных учреждениях, дома о том, что мы наследники народа-победителя, побудить молодёжь и их родителей вспомнить историю семьи, своего рода.

Далеко ходить не надо — нужно обратиться к памяти народа, к знаниям, что никогда не будут утрачены.

Противник понимает наше преимущество и действует.

Пришло время, нужда в усилении взаимодействия всего социального блока государства, общества, всех поколений россиян — в вопросах утверждения справедливости в мире, сохранения и защиты Отечественной истории, а значит баланса сил мирового порядка.

Я за мир, справедливый и открытый к разумному диалогу, к процветанию человеческих ценностей, оплотом которых является наша история и культура».