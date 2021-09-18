На избирательном участке №498 в Балаково сегодня кандидат от КПРФ Владимир Есипов устроил потасовку.

Он пришел в окружении троих мужчин и стал требовать предоставить ему документы с персональными данными жителей.

Ему показали реестр избирателей. Не обнаружив там нарушений, он стал требовать другие документы, а какие именно — даже не смог ответить. Вместо это — начал скандалить и запугивать членов комиссии.

Среди его спутников был известный провокатор Денис Мамаев. Он занимался видеосъемкой, нарушал социальную дистанцию и общественный порядок на избирательном участке. В каком статусе он присутствовал на территории УИК Мамаев ответить не смог. В качестве видеооператора на участке присутствовала жена кандидата Есипова. Видимо, представители КПРФ собирались показать свою версию происходящего, «вырезав неудобные моменты», беря пример со скандального Николая Бондаренко.