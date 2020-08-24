На протяжении трех дней журналист информационного портала «Новости Саратова» находил в районе 5-ой Дачной трупы голубей.

Около недели назад жители Энгельса обратили внимание на данную проблему, сообщив, что голуби в последнее время выглядят как-то странно.

— Они какие-то лысые, вялые, всё время попадают под колеса машин и везде дохлые валяются, — говорил автор поста.

Специалисты управления ветеринарии выезжали в Энгельс, но трупов птиц там так и не нашли. Через некоторое время, когда в Саратове нашим журналистом был найден первый труп голубя, ветеринары забрали его на исследования, но результаты пока не огласили.

Все три странных трупа расположены в районе 5-й Дачной Саратова на пересечении Гвардейской и Олимпийской, на улице Зои Космодемьянской и на Гвардейской.

На наш взгляд, птицы выглядят не совсем здорово. Погибли они явно не от когтей котов и колес автомобилей. Что за странная эпидемия голубиной болезни проносится в регионе, еще предстоит выяснить.