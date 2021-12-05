Вечером 5 декабря в Саратове и Энгельсе эвакуировали посетителей и сотрудников торговых центров.

Около 7-ми часов вечера на улицу вывели тех, кто находился в ТРЦ «Триумф Молл», «Пентагон» и «Победа Плаза».

Несколькими часами ранее в Энгельсе людям пришлось покинуть ТЦ «Облака», «Лазурный» и гипермаркет «Лента» на улице Химиков. Как сообщили очевидцы происшествия в соцсетях, причиной переполоха стал оставленный кем-то пакет.

Со слов жителей Энгельса, во время эвакуации некоторым посетителям удается остаться в торговых центрах.

«В прошлый раз эвакуация закончилась тем то, что пару человек остались и ели чужую еду, ахахах», — сообщил в комментариях энгельсит, не уточнив названия ТЦ.

Напомним, накануне в Саратове также эвакуировали торговые центры.