В энгельсских школах и детских садах вслед за Саратовом объявлен карантин до 3 февраля. Об этом инфопорталу «Новости Саратова» рассказали в пресс-службе администрации ЭМР.

С завтрашнего дня в школах и детских садах Энгельса объявляется карантин. Он продлится до 3 февраля.

Напомним, сегодня стало известно о закрытии на карантин школ и садиков в Саратове. Председатель комитета по образованию городской администрации Лариса Ревуцкая поручила организовать учебный процесс для школьников через интернет.

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