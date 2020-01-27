В энгельсских школах и детских садах вслед за Саратовом объявлен карантин до 3 февраля. Об этом инфопорталу «Новости Саратова» рассказали в пресс-службе администрации ЭМР.

С завтрашнего дня в школах и детских садах Энгельса объявляется карантин. Он продлится до 3 февраля.

Напомним, сегодня стало известно о закрытии на карантин школ и садиков в Саратове. Председатель комитета по образованию городской администрации Лариса Ревуцкая поручила организовать учебный процесс для школьников через интернет.