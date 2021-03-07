Из-за коммунальной аварии на водопроводе, из-за которой жители части Ленинского района лишаться воды, перестанут работать и котельные, сообщает пресс-служба мэрии.

Без отопления останутся жильцы домов по адресам: Гвардейская, 1, 1А, 3, 3А,; Международная, 40, 24А, 26, 26Б, 26А, 28, 28А, 30, 34, 36; Мира, 29, 29А; ул. Мира, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 17Б, 17В, 19, 20, 20А, 20Б, 20В, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 30А, 30Б, 32, 34; Молодежный проезд, 3, 5; 4-я Дачная, 7, 9.

Вернуть тепло планируется в 13:00 8 марта.

Авария произошла на водоводе диаметром 500 миллиметров на улице Навашина, 32.