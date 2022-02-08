По данным на 7 февраля в Саратовской области зарегистрировано 1487 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших в области составляет 155959 человек. Выздоровело с начала эпидемии 131246 человек, за сутки — 229. На стационарном лечении находятся 1852 человека, на амбулаторном — 17625. Сегодня количество заразившихся ковидом немного уменьшилось.

Больше всего заболевших выявили в Саратове — 473, Энгельсском районе — 279, Ершовском — 75, Аркадакском — 71, Вольском — 62, Ртищевском — 61, Самойловском — 56, Балаковском — 48, Балашовском — 40, Турковском — 39, Советском — 28, Ровенском — 23, Дергачевском и Пугачевском — по 20, Новобурасском и Петровском — по 16, Марксовском — 15, Базарно-Карабулакском, Балтайском и Питерском — по 14, Саратовском — 12.