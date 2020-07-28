Расследование уголовного дела в отношении жителей Новоузенского района в возрасте 27, 44 и 47 лет подошло к концу. В зависимости от роли в преступлении их обвиняют в совершении сексуальных действий, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и торговле людьми. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, вечером 9 августа 32-летний житель хутора Ближний распивал с ними — своими друзьями, спиртное. Один из приятелей обвинил его в краже телефона. Подключились и остальные собутыльники. Дело дошло до драки, потом все утихомирились и компания погрузилась в машину, чтобы кататься по Новоузенскому району и Алгаю.

Вел транспорт 44-летний мужчина, но спокойной поездка не вышло. То и дело приятелю припоминали былое и два остальных друга, чьи руки были не заняты, продолжали охаживать его кулаками.

Потом в голове пьяных родился план наказания жертвы. Они решили продать друга в какое-нибудь личное подсобное хозяйство. Тот попытался бежать, но ничего не удалось — мужчину поймали и остаток пути он провел в багажнике.

На предложение отклика не нашлось и тогда приятели приехали к пруду у поселка Солянка. Старший совершил в отношении избитого действий сексуального характера. Потом мужчину вытащили на берег водоема, где 27-летний гражданин несколько раз ударил его ногой по голове, а 47-летний по спине деревянной палкой.

После этого компания скрылась, а потерпевший скончался из-за тупой травмы головы, осложнившейся отеком головного мозга.

Уже 11 августа 2019 года брат потерпевшего обратился в полицию и заявил, что родственник куда-то исчез. Правоохранители вышли на злоумышленников.

Средний по возрасту из них во всем признался, младший все отрицает, а старший заявил, что никакие насильственные действия сексуального характера не совершал.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения судом присяжных.