В рамках празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС встретились с ветераном войны, участником снятия блокады Ленинграда, Курской битвы, операции «Багратион», битвы за Берлин, Петром Колчиным.

Ветеран рассказал ребятам о своей биографии, о вкладе в Победу, а также о роли молодёжи в Великой Отечественной войне. Петр Колчин встретил войну в Пензенской области, в возрасте 16 лет, успев окончить 10 классов. С первых дней войны вместе с другими молодыми ребятами был направлен на рытье противотанковых рвов – так страна готовилась к обороне в глубоком тылу. Осенью 1941 года поступил на курсы ФЗО в Пензе, но не на токаря, как хотел первоначально, а на железнодорожника, как приказала Родина. Окончив двухмесячные курсы и получив специальность «Поездной кондуктор», получил повестку из военкомата. Четыре месяца тяжелой подготовки в запасном полку в Ярославле и – передовая линия фронта в обороне Ленинграда.

Как железнодорожник, Петр Колчин попал в дивизию бронепоездов. Благодаря работе их дивизии, были восстановлены километры железнодорожных путей для поездов, доставляющих продовольствие в блокадный Ленинград и вывозящих население за линию блокады.

8 и 9 мая 1945 года, которые Петр Колчин встретил в Берлине, запомнились как самые счастливые дни в жизни. Но война для него на этом не закончилась. После Победы – еще 4 года службы в Берлине и на Украине, и только в 1949 году – счастливое возвращение на Родину, где его ждали мама и сестра.

В послевоенные годы Петр Колчин не оставил свое призвание быть железнодорожником, окончил техникум, затем вуз и более 40 лет проработал на Приволжской железной дороге в разных должностях.

Свою жизнь ветеран считает очень счастливой и даже везучей: потому что выжил во время войны, потому что нашел свое призвание и любимую работу, потому что 58 лет прожил душа в душу с любимой супругой и обзавелся большой семьей с детьми и внуками.

В завершение встречи, Петр Колчин пожелал молодому поколению всегда оставаться оптимистами, всю жизнь учиться новому и любить свою Родину.

Мероприятие было организовано Поволжским институтом управления РАНХиГС совместно с исполнительным комитетом партии «Единая Россия» по Кировскому району.

Отметим, что в течение года в Поволжском институте управления РАНХиГС планируется проведение круглых столов, творческих конкурсов, встреч с ветеранами, организация квестов и интеллектуальных игр, просмотров и обсуждения кинофильмов, посвященных тяжелым военным годам и великому подвигу народа в годы Великой Отечественной войны.